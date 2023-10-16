الجزائر ستتكفل بمصاريف مباريات المنتخب الفلسطيني

انت الأن تتابع خبر 3 دول تأهلت إلى بطولة أوروبا 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاز منتخب اسبانيا لكرة القدم على نظيره النرويج بهدف نظيف،خلال مباراة جرت في أوسلو الأحد، واستطاع اللاعب الاسباني أن يحرز هدف الفوز بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني ليقود إسبانيا إلى بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 في ألمانيا .

وتأهلت إسبانيا إلى بطولة أوروبا قبل جولتين على النهاية ومعها اسكتلندا التي ضمنت تأهلها أيضا عن المجموعة الأولى.

وصعدت تركيا أيضا إلى النهائيات اليوم بفوزها 4-صفر على ضيفتها لاتفيا لتضمن احتلال أحد أول مركزين في المجموعة الرابعة.

وضمن فوز إسبانيا تأهلها مع اسكتلندا في المركزين الأول والثاني ولكل منهما 15 نقطة من ست مباريات في المجموعة الأولى بينما تملك النرويج عشر نقاط في المركز الثالث من سبع مباريات.