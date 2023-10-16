انت الأن تتابع خبر أنشيلوتي غاضب من تصريحات رودريجو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعرب مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، عن غضبه من تصريحات رودريجو جويس، جناح الفريق، خلال التوقف الدولي الجاري.

وكان أنشيلوتي قام بتغيير مركز رودريجو من جناح إلى مهاجم خلال الموسم الحالي، عقب رحيل الفرنسي كريم بنزيما، إلى اتحاد جدة.

وصرح رودريجو مؤخرا للصحافة أثناء التواجد مع منتخب البرازيل: “لقد أوضحت دائما أنني أفضل اللعب على الأجنحة. أنا ببساطة لا أحب اللعب كرقم 9، ورغم ذلك يجب علي تأدية هذا الدور في النادي، بينما مع المنتخب لدي حرية أكبر في التحرك”.

ووفقا لشبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، فإن هذه التصريحات لم تعجب أنشيلوتي بشكل خاص، ويرى أن اللاعب البرازيلي منح الفرصة للصحافة لزعزعة استقرار غرفة ملابس ريال مدريد، ونشر الشائعات.

وكشفت أن أنشيلوتي ينوي الاجتماع برودريجو عقب انتهاء التوقف الدولي لإبلاغه بشكل واضح “بألا يقول ذلك مرة أخرى”، بشأن أنه لا يحب اللعب كرأس حربة.

يذكر أن رودريجو عانى من قلة الأهداف التي أحرزها خلال الموسم الحالي، عقب تغيير مركزه تحت قيادة أنشيلوتي.