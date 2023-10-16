نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل منتخب مصر الأولمبي لمواجهة اوزباكستان وديًا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن ميكالي المدير الفني البرازيلي لمنتخب مصر الأولمبي عن تشكيل الفراعنة الصغار لمباراة اوزباكستان ضمن مباريات المنتخب الودية استعدادًا للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024.
تشكيل مصر الأولمبي الرسمي لمواجهة اوزباكستان
وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي كالآتي:
حمزة علاء حارس المرمي
خط الدفاع: عمر فايد واحمد عيد وحسام عبد المجيد ومحمد حمدى
خط الوسط: محمد شحاته وعلى زعزع واحمد فوزى.
خط الهجوم: محمود صابر واحمد قطة ، اسامة فيصل.
ويذكر أن المنتخب الوطني الأولمبي استطاع الفوز أمام منتخب الأردن ضمن المباريات الودية الماضية المعسكر الحالي بثلاثية.