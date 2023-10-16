عاجل.. تشكيل منتخب مصر الأولمبي لمواجهة اوزباكستان وديًا

ويذكر أن المنتخب الوطني الأولمبي استطاع الفوز أمام منتخب الأردن ضمن المباريات الودية الماضية المعسكر الحالي بثلاثية.

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ميكالي المدير الفني البرازيلي لمنتخب مصر الأولمبي عن تشكيل الفراعنة الصغار لمباراة اوزباكستان ضمن مباريات المنتخب الودية استعدادًا للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية