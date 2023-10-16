نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ مواجهات منتخب مصر والجزائر قبل موقعة الليلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض المنتخب الوطني المصري مباراة ودية أمام نظيره الجزائري، مساء اليوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر 2023، وسط ترقب الجماهير المصرية والعربية لتلك المواجهة التي تعتبر أقوى الديربيات العربية.

تاريخ مواجهات مصر والجزائر

ويجمع المنتخبان تاريخًا كرويًا حافلًا، إذ جمعتهما 23 مواجهة، كانت الغلبة خلالها لمحاربي الصحراء حيث تمكنوا من الفوز في 9 مواجهات بينما فاز الفراعنة في 6 لقاءات وتعادلا في 8 مباريات أخرى.

تشكيل المنتخب المصري المتوقع أمام الجزائر في موقعة الليلة

من المتوقع أن يخوض "الفراعنة" مباراة اليوم أمام الجزائر بتكشيل مكون من الشناوي في حراسة المرمى، أمامه الرباعي عمر كمال، محمد عبدالمنعم، علي جبر ومحمد حمدي، وبالوسط طارق حامد، النني وأحمد سيد زيزو، وفي الهجوم تريزيجيه، محمد صلاح، ومصطفى محمد.

موعد مباراة منتخب مصر والجزائر والقنوات الناقلة

و تنطلق مباراة مصر والجزائر في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين الموافق الـ16 من أكوبر 2023، الثامنة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، التي تستضيف المواجهة الحاسمة بين عملاقي الكرة الإفريقية، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت وأبوظبي الرياضية.