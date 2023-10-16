نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة مصر ضد الجزائر اليوم الأثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع لمباراة مصر ضد الجزائر اليوم الأثنين الموافق السادس عشر من شهر أكتوبر الجاري، وذلك ضمن منافسات وديات المنتخبات خلال فترة التوقف الدولي.

توقيت مباراة منتخب مصر ضد الجزائر اليوم الإثنين

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس، ويقام اللقاء على أرضية ملعب هزاع بن زايد.

ويتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة منتخب الفراعنة والجزائر المعلق الرياضي عامر عبدالله.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة الجزائر

حراسة المرمى:- محمد الشناوي

خط الدفاع:- عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد حمدي

خط الوسط:- حمدي فتحي، مروان عطية، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم، عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد الجزائر

تنقل أحداث المواجهة النارية بين المنتخبين عبر شبكة قنوات أون تايم اسبورتس المصرية، أبو ظبي الرياضية الإمارات.

-تردد قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة الناقلة للمباراة

اسم القناة:- Abu Dhabi Sports HD

القمر الصناعي:- نايل سات

التردد:- 12091

الاستقطاب:- أفقي

معدل الترميز:-27500

معامل تصحيح الخطأ:-5/6

-تردد قناة أون تايم سبورت 1

القمر صناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6