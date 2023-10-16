نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب دعمه لفلسطين...الاتحاد الدولي للسباحة يحذف صور السباح المصري بعد فوزه بذهبية كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد الاتحاد الدولي للسباحة على تصريحات بطل السباحة المصري، عبد الرحمن سامح، بحذف صوره من مواقع الاتحاد الرسمية على الرغم من فوزه بذهبية تاريخية في كأس العالم للسباحة في اليونان بعد حصوله على المركز الأول في البطولة، وذلك بسبب دعمه لفلسطين.

وتوج السباح العالمي عبد الرحمن سامح في كأس العالم بذهبية منافسات 50 متر فراشة، حيث حصل على المركز الأول في زمن قدره 23.04 ثانية.

عبد الرحمن رفض الاحتفال بعد تتويجه بالميدالية الذهبية

وقال عبد الرحمن سامح، بعد تتويجه بالميدالية الذهبية: "تلقيت تهديدات بالقتل بسبب دعمي للشعب الفلسطيني تجاه ما يتعرض له من دولة الاحتلال في مدينة غزة".

وتابع عبد الرحمن سامح في تصريحات لموقع "SOS" الخاص بالسباحة: " لا أعرف بصراحة إذا كان بإمكاني الاحتفال بهذا الإنجاز بكل صراحة فلقد مررت بأسبوع صعب للغاية من الناحية الذهنية".

واستطرد: "لقد تلقيت تهديدات بالقتل، وكان الناس يهاجمونني طوال الأسبوع بسبب دعمي لفلسطين وتذهب عائلتي إلى النوم وهي لا تعلم ما إذا كان شخص ما سيقتحم غرفتي أو شقتي في اليوم التالي، بل أنهم يقلقون كثيرا في كل مرة لا أرد فيها على مكالمة إذا كنت مشغولًا، خوفا من احتمالية أن يحاول شخص ما قتلي".

واختتم: "أنا بصراحة لا أعرف إذا كان ينبغي علىّ أن أحتفل بهذا أم لا، بسبب أن أخوتي يُقتلون في فلسطين الآن".