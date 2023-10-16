لندن ـ د.ب.أ: يواجه البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، تحقيقا من جانب الاتحاد الدولي للسيارات وذلك بسبب تخطيه المسار المحدد له في سباق الاسبوع الماضي في قطر. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن هاميلتون 38 عاما تم تغريمه مبلغ 50 ألف جنيه إسترليني (500ر52 دولار)، بعد ساعات من السباق الذي عبر فيه المسار بعد اصطدامه بزميله في الفريق ومواطنه جورج راسل.

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