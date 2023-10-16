انطلاق بطولة كأس السلام لكرة القدم

شناص ـ من إبراهيم الفارسي:

انطلقت منافسات بطولة كأس السلام لكرة القدم بمشاركة (35) فريقا أهليا من الفرق في الولايتين تقام مبارياتها بنظام الذهاب والاياب وأسفرت نتائج الجولة الأولى في فرعي شناص ولوى عن تعادل فريقي القادسية والحد بدون أهداف في مباراة ضاعت فيها العديد من الفرص السهلة من الفريقين وتفوق فريق الوطن على مرير المطاريش بخماسية نظيفة جاءت المباراة من جانب واحد تسيدها فريق الوطن من البداية انتهى شوطها الأول بتقدم الوطن 0/‏3 أحرزها كل من خليفة المسلمي وعبدالعزيز إبراهيم وبسام السعدي وفي الشوط الثاني اضاف مبارك سالم البريكي وعلي المجيني هدفين وفاز الخليج على الهلال بهدفين دون رد أحرزهما قاسم علي البدواوي وعيسى احمد الوشاحي وحقق فريق الأهلي فوزا مستحقا على حساب الجزيرة بهدفين لهدف أحرزها ماجد أحمد الخزيمي ومحمد سعيد الخزيمي فيما أحرز هدف الجزيرة خميس درويش المعمري.

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