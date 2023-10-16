أهلي سداب يفوز على ظفار فـي دوري كرة السلة

كتب ـ عبدالله الجرداني:

حقق نادي أهلي سداب فوزا مثيرا على نادي ظفار بنتيجه 51-46، ضمن مباريات دوري عام سلطنة عمان لكرة السلة للموسم 2023-2024، في المباراة التي اقيمت على أرضية الصالة الفرعية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

قدم الفريقان خلال اللقاء مستوى متقاربا وتقاسما السيطرة على مجريات فتراته الأربعة؛ حيث سجل أهلي سداب تفوقا في الفترات الثلاث الأولى، فيما تغير اللعب في الربع الأخير ليسجل معها ظفار أفضلية في اللعب والتسجيل، في مباراة بدأ فيها أهلي سداب ربعها الأول مهاجما واستطاع التقدم بسلة ثلاثية للاعبه خالد الهاشمي، فيما أضاع ظفار عددا من الفرص قبل تسجيله أول نقطة من خطأ عن طريق لاعبه عبدالله السيابي، وتتواصل هجمات الفريقين ويتمكن لاعب أهلي سداب محمد البطاشي من تسجيل نقطتين بعد تسديدة من تحت السلة، واستمر بعدها اللعب بمزيد من الهجمات أضاف خلالها نادي أهلي سداب 8 نقاط، فيما أضاف ظفار 7 نقاط لينتهي الربع الاول بتقدم أهلي سداب بنتيجه 13-9. الربع الثاني لم يتغير فيه اللعب كثيرا، حيث واصل أهلي سداب أفضليته في استثمار الفرص وتسجيل النقاط، ليسجل 11 نقطة تناوب لاعبوه خالد الهاشمي وحمير الحسني ومحمد البطاشي ومبارك الوهيبي في تسجيلها، فيما سجل نادي ظفار 7 نقاط جاءت عن طريق لاعبيه أحمد ابو حمر ومحمد البطاشي وبدر الاسماعيلي لينتهي الشوط الاول بتقدم نادي أهلي سداب على ظفار بنتيجة 24-16. وفي الربع الثالث استمر أهلي سداب في أفضليته الهجومية وتمكن لاعبوه من استثمار الفرص حيث أضافوا 12 نقطة جديدة عن طريق لاعبيه خالد الهاشمي وأحمد الحسني، فيما سجل ظفار 7 نقاط عن طريق لاعبيه أحمد ابو حمر والمبارك النوفلي ومحمد البطاشي لينتهي الربع الثالث بتقدم أهلي سداب على ظفار بنتيجة 35-23. أدار المباراة الدولي راشد المشرفي حكما أول ومازن الهلالي حكما ثانيا وطه العامري حكما ثالثا، وعلى الطاولة مريم الزدجالية وموسى السيابي وفاطمة الحارثية.