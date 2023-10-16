هونشي تعلن عن شراكة حصرية لرياضة بادل أديكتس وبادل أفينيو

أعلنت مؤخرا «هونشي» بسلطنة عُمان، وهي العلامة التجارية الرائدة في مجال السيارات الفاخرة عن إبرامها شراكةً حصرية مع شركة Al Qurum Sports، المعروفة لدى عشّاق رياضة البادل، للارتقاء برياضة البادل في سلطنة عُمان. وتأتي هذه الاتفاقية الهامة ، التي وقعها الرئيس التنفيذي لشركة مُحسن حيدر درويش محسن هاني البحراني في صالة عرض «هونشي»، كتأكيد على التزام الشركتين بتحقيق التميّز والمشاركة المجتمعية. وقال مُحسن هاني البحراني الرئيس التنفيذي لشركة مُحسن حيدر درويش في هذا السياق: تتمتع الرياضة بالقدرة على جمع المجتمعات معًا، وستوفر هذه الشراكة منصة لإشراك الشباب في تجارب هادفة. ويسرّنا في شركة محسن حيدر درويش أن نتعاون مع ’بادل أديكتس‘ و’بادل أفينيو‘ بسلطنة عُمان لتسليط الضوء على هوية علامتنا التجارية والخدمات التي تُقدّمها. ونحن متحمسون للبدء في رحلة تعزيز رؤيتنا المتمثلة في بناء التواصل وتعزيز مجتمعنا والتفاعل مع عملائنا بطريقة مميزة جدًا. هذه الشراكة تحمل رؤيةً مشتركة لدعم مشاركة الشباب والمشاركة المجتمعية في سلطنة عُمان. وتهدف «هونشي»، من خلال رعايتها للبطولات في كل من ناديي «بادل أديكتس» و»بادل أفينيو»، إلى المساهمة بشكل كبير في تنمية وتطوير مجتمع رياضة البادل في سلطنة عُمان وتوفير فرص رائعة للاعبين والمشجعين عل حدّ سواء.

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