مسابقات اليد تعتمد جدول مباريات الدور الثاني لمسابقة دوري الشباب

اعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد العماني لكرة اليد جدول مباريات الدور الثاني لمسابقة دوري الشاب للموسم الرياضي 2023/‏‏‏2024 حيث انتهت المرحلة الأولى بتأهل اندية مسقط ونزوى والسيب وصلالة للمربع الذهبي الذي سينطلق يوم الجمعة القادم بإقامة مباراتين؛ الأولى تجمع مسقط وصلالة في الساعة الرابعة مساء على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر تليها المباراة الثانية بين السيب ونزوى في الساعة السادسة مساء والفائزان من المباراتين يتأهلان الى المباراة النهائية التي ستقام يوم الثلاثاء القادم تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن محمد السعدي رئيس مجلس إدارة نادي المصنعة في الساعة الخامسة مساء على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر اما مباراة المركز الثالث ستقام يوم السبت القادم بين الفريقين الخاسرين من المربع الذهبي .

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