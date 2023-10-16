اليوم.. ختام مسابقة المزاينة على مستوى سلطنة عمان بولاية بركاء

بركاء ـ من محمد المعولي:

تختتم صباح اليوم على ميدان المزاينة بالفليج بولاية بركاء، منافسات مهرجان مزاينة الهجن والتي نظمها الاتحاد العماني لسباقات الهجن على مدار أربعة أيام متواصلة وشاركت فيها النوق على مستوى سلطنة عُمان، يرعى حفل الختام سعادة الشيخ سيف بن حميرآل مالك الشحي محافظ جنوب الباطنة. أقيمت صباح أمس خمسة أشواط لسن اليداع منها شوط للجعدان وأربعة أشواط للأبكار وخصصت جائزة الشوط الأول سيارة وجائزة الشوط الثاني شراء الناقة والشوطين الثالث والرابع خنجر والشوط الخامس درع، كما خصصت جوائز مالية للمراكز الخمسة الأولى في الأشواط الأول والثاني والخامس وجوائز مالية للعشرة الأوائل في الشوطين الثالث والرابع.

وفي الفترة المسائية أقيمت خمسة أشواط لسن الثنايا أربعة أشواط للأبكار وشوط للجعدان وخصصت لها جوائز كجوائز أشواط اليداع.

الشوط الرئيسي : الجائزة سيارة

حققت المركز الأول الشامخة لمالكها جمعة بن سعيد الشماخي من ولاية المصنعة، وجاءت في المركز الثاني منيحيف لمالكها حمدان عبدالله القريني من ولاية السويق، وحلت ثالثاً عوايد لمالكها حميد بن عبدالله القريني من ولاية السويق، وحصلت مغثة على المركز الرابع لمالكها غالب بن سعيد الرشيدي من ولاية بركاء، أما المركز الخامس فكان من نصيب العضبة لمالكها خليل بن سيف النوفلي من ولاية المصنعة.

شوط التسعيرة: الجائزة شراء الناقة

فازت بالمركز الأول غارة لمالكها سالم بن سيف المقبالي من ولاية لوى، واحتلت المركز الثاني الشيخة لمالكها عبدالله بن راشد العمري من ولاية جعلان بني بو حسن، وبالمركز الثالث جاءت وعد لمالكها سعيد بن سيف السعيدي من ولاية الخابورة، وحصلت الذيبة على المركز الرابع لمالكها جاسم بن محمد الرشيدي من ولاية بركاء، وحلت خامساً أسياد لمالكها غالب بن خميس السناني من ولاية السويق.

الشوط المميز: الجائزة خنجر

توجت بالمركز الأول اليافل لمالكها خالد بن حميد القريني من ولاية السويق، وبالمركز الثاني جاءت ذخيرة لمالكها إبراهيم بن مبروك المهري من ولاية شليم، وحققت المركز الثالث صوغة لمالكها الشيخ مصبح بن علي المعمري من ولاية صحن، واحتلت المركز الرابع نو لمالكها عبدالله بن محمد الحرسوسي من ولاية هيماء، وكان المركز الخامس من نصيب زمط الشرقية لمالكها سلمان بن حمدان الربيعي من ولاية الكامل والوافي.

الشوط المفتوح: الجائزة خنجر

حققت المركز الأول الناوية لمالكها ادغام بن راشد النعيمي من دولة قطر، وحصلت على المركز الثاني الشامخة لمالكها ناصر بن بخيت المنصورة من دولة الإمارات العربية المتحدة، واحتلت الهنوف المركز الثالث لمالكها محمد بن ثلاب الهاجري من دولة قطر، وحققت رمز المركز الرابع لمالكها عبدالعزيز بن فهد الحوسني من ولاية الخابورة، وجاءت الشاهينية بالمركز الخامس لمالكها محمد بن ناصر المشرفي من ولاية صور.

شوط الجعدان: الجائزة درع

فاز بالمركز الأول مياس بن علي الهنائي من ولاية ينقل، تلاه في المركز الثاني مياس لمالكه طلال بن سعيد الرواحي من ولاية سمائل، وجاء بالمركز الثالث شاهين لمالكه حمد بن سليمان البادي من ولاية البريمي، وحل رابعاً ولد شهبار لمالكه محمد بن خميس القريني من ولاية السويق، وحصل سراب على المركز الخامس لمالكه طلال بن سالم الحبسي من ولاية المضيبي.