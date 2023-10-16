نجم الأهلي يدرس الرحيل للدوري الإماراتي

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أحمد جودة - القاهرة - يدرس نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الرحيل إلى الدوري الإماراتي والخروج عن القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

عمرو السولية يقترب من الرحيل عن الأهلي

ومن المقرر أن ينتهي عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق، مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع مجانًا لأي نادي خلال شهر يناير المقبل.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب، أنه كلف وكيل أعماله بالبحث له عن عروض خليجية، رغبة منه في تأمين مستقبله، حيث ينتظر وصول عرض إماراتي له خلال أسابيع قليلة.

وتابع المصدر: "الأهلي قد يرحب برحيل اللاعب بشكل مجاني وعدم الحديث معه عن عقد جديد، تقديرًا لما قدمه على مدار السنوات الماضية، وبالتالي قدرته في الحصول على عقد مالي ضخم خاصةً أنه سيكون صفقة انتقال حر".

وأضاف: "السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لا يمانع فكرة خروج السولية ورحيله، خاصةً أنه أصبح لديه من البدائل ما يكفي، وصعوبة حصول اللاعب على فرصة في ظل تقدمه بالعمر".

ويغيب السولية عن الأهلي منذ بداية الموسم الجاري، بسبب خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف، بعد تعرضه للإصابة ومن المنتظر عودته التدريبات عقب نهاية التوقف الدولي.