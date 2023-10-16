نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل مصر الرسمي لمواجهة الجزائر الودية.. موقف محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام منتخب الجزائر، وديًا.

ويستعد منتخب مصر، لخوض مواجهة ودية قوية اليوم الإثنين، عندما يلاقى نظيره المنتخب الجزائري مساءا على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

تشكيل مصر الرسمي لمواجهة الجزائر

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر ضد منتخب الجزائر، في السابعة مساء اليوم باستاد هزاع بن زايد بالإمارات، حيث جاء تشكيل مصر كالتالي:

محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، محمد حمدي، حمدي فتحي، محمد النني، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد.

وكان منتخب مصر حقق الفوز ضد منتخب زامبيا، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت الجمعة الماضية، في أولى مباريات الفراعنة الودية بمعسكر الامارات.

