نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - التشكيل الرسمي لمنتخب مصر أمام الجزائر اليوم الاثنين بدولة الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل.. تشكيل منتخب مصر اليوم أمام نظيره الجزائر

كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الفراعنة مباراة اليوم أمام محاربي الصحراء منتخب الجزائر الودية التي ستقام اليوم في الساعة الـ7 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويلتقي المنتخب المصري شقيقه الجزائري في الساعة الـ7 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ستاد "هزاع بن زايد"، بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال المعسكر الذي يخوضه المنتخب المصري بدولة الإمارات خلال فترة التوقف الدولي.

مباراة منتخب مصر أمام الجزائر اليوم

وتأتي مباراة اليوم الثانية للمنتخب المصري خلال هذا المعسكر، وذلك بعدما فاز في مباراته الأولى على منتخب زامبيا بهدف نظيف، والتي أقيمت يوم الخميس الماضي على الملعب ذاته.

منتخب مصر

ويسعى المنتخبين اليوم لإظهار مدى قوة كرة القدم الأفريقية، في واحده من أشهر الدربيات العربية في كرة القدم، وذلك ضمن الاستعدادات التي يجريها المنتخبين قبل انطلاق منافسات تصفيات بطولة كأس العالم 2026، وبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقرر إقامتها في شهر يناير المقبل.



تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة الجزائر اليوم



وأعلن البرتغالي روي فيتوريا، عن تشكيل منتخب مصر الرسمي لمباراة الجزائر، حيث جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - علي جبر - محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني – أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" - محمد صلاح - مصطفى محمد.

تاريخ مواجهات منتخب مصر والجزائر

وفى السياق ذاته، جمع المنتخب المصري ونظيره الجزائري 29 مباراة سابقة، نجح خلالها منتخب الفراعنة من تحقيق الفوز أمام الجزائري في 9 مباريات وتعادل المنتخبين في 9 مباريات، بينما تمكن المنتخب الجزائري من الفوز في 11 مباراة.

واستطاع المنتخب المصري خلال تاريخ مواجهات المنتخب الجزائري أن يسجل 35 هدفا في حين سجّل المنتخب الجزائري 33 هدفًا، خلال الـ29 مباراة السابقة.

منتخب مصر



تاريخ المباريات التي أقيمت بين منتخب مصر والجزائر

وجمعت منتخب مصر مع شقيقه الجزائري 29 مباراة، جاءت كالتالي: 7 مباريات في تصفيات كأس العالم، 5 مباريات في بطولة كأس الأمم الأفريقية، 4 مباريات في تصفيات كأس أمم إفريقيا، 8 مباريات ودية، مباراتين في بطولة دورة الألعاب الأوليمبية، مباراة وحيدة في بطولة دورة الألعاب الأفريقية، مباراة في بطولة دورة البحر المتوسط، وكان آخر مواجهة بين الفريقين في مباراة بطولة كأس العرب التي أقيمت بدولة قطر.