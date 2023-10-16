نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معلق مباراة منتخب مصر ضد الجزائر اليوم الأثنين؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل العديد من عشاق ومحبي الساحرة المستديرة، عن معلق مباراة منتخب مصر ضد الجزائر اليوم الإثنين الموافق السادس عشر من شهر أكتوبر الجاري، وذلك ضمن وديات المنتخبات خلال فترة التوقف الدولي.

توقيت مباراة منتخب مصر ضد الجزائر اليوم الإثنين

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس، ويقام اللقاء على أرضية ملعب هزاع بن زايد.

من هو معلق مباراة منتخب مصر ضد الجزائر اليوم الأثنين؟

أسندت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية مهمة التعليق على أحداث مباراة منتخب الفراعنة والجزائر للمعلق عامر عبدالله.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد الجزائر.

تنقل أحداث المواجهة النارية بين المنتخبين عبر شبكة قنوات أون تايم اسبورتس المصرية، أبو ظبي الرياضية الإمارات.