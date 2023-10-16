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أحمد جودة - القاهرة - وجه البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، طلب عاجل إلى جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وحازم إمام عضو مجلس الإدارة، عقب معسكر أبوظبي.

طلب عاجل من فيتوريا إلى جمال علام وحازم إمام

ويخوض المنتخب الوطني بقيادة فيتوريا في الوقت الحالي، معسكر في مدينة العين الإماراتية، استعدادًا لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية وتصفيات كأس العالم 2026.

وطلب المدرب البرتغالي من علام بصفته رئيس اتحاد الكرة وحازم إمام بصفته المشرف على المنتخب الوطني، عقد اجتماع عاجل عقب انتهاء معسكر المنتخب من أجل مناقشة بعض الملفات.

ويأتي طلب المدير الفني، لرغبته في فتح عدد من الملفات أبرزها خارطة الطريق والتجهيز لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بالإضافة إلى تأكيده على عدم مناقشته أي عروض للرحيل.

كما يبحث فيتوريا مع الثنائي، دراسة خوض مباراة قوية أخيرة مع أحد منتخبات التصنيف الأول، قبل معسكر الفراعنة استعدادًا لكاس الأمم الإفريقية.

ويستعد منتخب مصر، لخوض مواجهة ودية قوية اليوم الإثنين، عندما يلاقى نظيره المنتخب الجزائري مساءا على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

