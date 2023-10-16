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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة مصر الأولمبي ضد اوزباكستان جودة عالية دون تقطيع رابط يوتيوب مباشر.. بث مباشر مصر امام اوزباكستان واحدة من الموضوعات التي لاقت عمليات بحث كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية لمعرفة مشاهدة المواجهة المرتقبة. مشاهدة مباراة مصر الأولمبي ضد اوزباكستان ويدخل منتخب مصر تلك المباراة بالتشكيلة التالية: حمزة علاء حارس المرمي خط الدفاع: عمر فايد واحمد عيد وحسام عبد المجيد ومحمد حمدى خط الوسط: محمد شحاته وعلى زعزع واحمد فوزى. خط الهجوم: محمود صابر واحمد قطة ، اسامة فيصل. ويذكر أن المنتخب الوطني الأولمبي استطاع الفوز أمام منتخب الأردن ضمن المباريات الودية الماضية المعسكر الحالي بثلاثية.