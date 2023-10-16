نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - التشكيل الرسمي لمنتخب الجزائر ضد منتخب مصر اليوم وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل.. التشكيل الرسمي لمنتخب الجزائر ضد منتخب مصر اليوم

كشف المدرب الجزائري جمال بن ماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن التشكيل الرسمي لمنتخب الجزائر في المباراة التي تجمعه مع المنتخب المصري اليوم في الساعة الـ7 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ستاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة



ويأتي هذا اللقاء ضمن استعدادات المنتخب المصري ونظيره الجزائري لنهائيات كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في كوت ديفوار مطلع يناير المقبل، بالإضافة إلى تصفيات كأس العالم عام 2026.

تشكيل منتخب الجزائر الرسمي ضد منتخب مصر اليوم



ويأتي تشكيل الجزائر الرسمي أمام مصر كالتالي:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا.

خط الدفاع: يوسف عطال، رامي بن سبعيني، أحمد توبة، عيسى ماندي.

خط الوسط: هشام بوداوي، حسام عوار، سفيان فيجولي.

خط الهجوم: رياض محرز، سعيد بن رحمة، أمين غيري.

تفاصيل مباراة منتخب الجزائر أمام مصر



ستاد هزاع بن زايد



وتحدث المدرب الجزائري جمال بلماضي عن مواجهة منتخب بلاده أمام الفراعنة اليوم، أن هذه المواجهة قمة عربية تقدم وجبة ممتعة لجماهير كرة القدم في العالم والوطن العربي، وقال بلماضى فى تصريحات صحفية، "الجزائر بطل إفريقيا، ومصر هي البطل التاريخي، ودائما مواجهة مصر مثيرة وممتعة ونتمنى ان تخرج بشكل يليق بقيمة المنتخبين".

وأضاف مدرب الجزائر، "منتخب مصر يمتلك مقومات كبيرة ويحظى بلاعبين كبار، العادة جرت أن لقاءات مصر والجزائر كبيرة وخارج التوقعات، والفراعنة من المنتخبات الكبيرة على صعيد القارة، ولذلك تبقي المواجهة كبيرة حتى وإن حملت الطابع الودي".



تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة الجزائر اليوم



وأعلن البرتغالي روي فيتوريا، عن تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة الجزائر، حيث جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - علي جبر - محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني – أحمد سيع "زيزو".

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" - محمد صلاح - مصطفى محمد.

تاريخ مواجهات منتخب مصر والجزائر

وفى السياق ذاته، جمع المنتخب المصري ونظيره الجزائري 29 مباراة سابقة، نجح خلالها منتخب الفراعنة من تحقيق الفوز أمام الجزائري في 9 مباريات وتعادل المنتخبين في 9 مباريات، بينما تمكن المنتخب الجزائري من الفوز في 11 مباراة.

منتخب مصر

واستطاع المنتخب المصري خلال تاريخ مواجهات المنتخب الجزائري أن يسجل 35 هدفا في حين سجّل المنتخب الجزائري 33 هدفًا، خلال الـ29 مباراة السابقة.



تاريخ المباريات التي أقيمت بين منتخب مصر والجزائر

وجمعت منتخب مصر مع شقيقه الجزائري 29 مباراة، جاءت كالتالي: 7 مباريات في تصفيات كأس العالم، 5 مباريات في بطولة كأس الأمم الأفريقية، 4 مباريات في تصفيات كأس أمم إفريقيا، 8 مباريات ودية، مباراتين في بطولة دورة الألعاب الأوليمبية، مباراة وحيدة في بطولة دورة الألعاب الأفريقية، مباراة في بطولة دورة البحر المتوسط، وكان آخر مواجهة بين الفريقين في مباراة بطولة كأس العرب التي أقيمت بدولة قطر.