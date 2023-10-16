مدافع منتخب مصر الأولمبي يهدي أوزبكستان الهدف الأول.. شاهد

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أحمد جودة - القاهرة - تسبب حسام عبدالمجيد مدافع منتخب مصر الأولمبي، في الهدف الأول لمنتخب أوزبكستان، بالمباراة الودية المقامة بين المنتخبين في الوقت الحالي في أوزبكستان.

مدافع منتخب مصر الأولمبي يهدي أوزبكستان الهدف الأول

وأحرز منتخب أوزبكستان هدفه الأول في شباك منتخب مصر الأولمبي، في الدقيقة 25 من الشوط الأول، بعد خطأ كارثي من حسام عبدالمجيد، الذي فشل في إخراج الكرة.

وقام عبدالمجيد بتمرير كرة خاطئة إلى لاعب منتخب أوزبكستان على حدود الركلة الركنية، ليمررها اللاعب إلى زميله الذي لم يتردد في وضعها داخل الشباك.

ويخوض منتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع: عمر فايد واحمد عيد وحسام عبد المجيد ومحمد حمدى

خط الوسط: محمد شحاته وعلى زعزع واحمد فوزى.

خط الهجوم: محمود صابر واحمد قطة ، اسامة فيصل