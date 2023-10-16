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تعرف على المتأهلين إلى نهائيات يورو 2024

حجزت 6 منتخبات تأهلها مبكراً إلى نهائيات بطولة ​كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024​، والتي تستضيفها ​ألمانيا الصيف المقبل. تعرف على المتأهلين إلى نهائيات يورو 2024حجزت 6 منتخبات تأهلها مبكراً إلى نهائيات بطولة ​كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024​، والتي تستضيفها ​ألمانيا الصيف المقبل. وفي ما يلي قائمة المتأهلين إلى نهائيات "يورو 2024" مبكرا: المجموعة الأولى (A): إسبانيا وإسكتلندا المجموعة الثانية (B): فرنسا المجموعة الرابعة (D): تركيا المجموعة السادسة (F): بلجيكا المجموعة العاشرة (J): البرتغال. بينما يشارك منتخب ألمانيا في نهائيات "يورو 2024" بصفته مستضيفاً لبطولة القارة العجوز، بانتظار معرفة باقي المتأهلين في الجولات المقبلة.

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