انت الأن تتابع خبر تاريخ مواجهات منتخب مصر والجزائر.. تفوق طفيف لمحاربي الصحراء على الفراعنة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقام اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023، مباراة ودية بين منتخب مصر والجزائر، على أرضية ستاد هزاع بن زايد، في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش معسكر المنتخب المصري خلال فترة التوقف الدولي بشهر أكتوبر الجاري.وكان منتخب مصر قد حقق الفوز بهدف دون رد سجله حمدي فتحي، على حساب منتخب زامبيا قبل أربع أيام، في اللقاء الودي الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد.

بينما حقق منتخب الجزائر الفوز بخمسة أهداف لهدف، على حساب منتخب الرأس الأخضر في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين قبل أيام.

تاريخ مواجهات منتخب مصر والجزائر

يملك منتخبي مصر والجزائر، تاريخ كبير من المواجهات في واحد من أشهر الديربيات العربية والأفريقية.

فعلى مستوى الفريق الأول، تقابل منتخب مصر ضد الجزائر في 29 مباراة سابقة بجميع المسابقات وكذلك بشكل ودي.

المنتخب الجزائري، يتفوق بشكل طفيف في المواجهات المباشرة مع شقيقه المصري، إذ حقق الفوز في 10 مباريات مقابل 8 للفراعنة ، بينما انتهت 11 مواجهة بالتعادل.

آخر مباراة بين منتخبي مصر والجزائر، كانت في كأس العرب 2021 بقطر وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ولعبها كلا الفريقين باللاعبين غير المحترفين في أوروبا.

في بطولة كأس الأمم الإفريقية ، تقابل المنتخبين 5 مرات سابقة فاز منتخب الجزائر في 3 مباريات وتعادلا في مباراة وفازت مصر في مباراة.

أما في تصفيات كأس العالم ، فتقابل المنتخبين7 مرات، حقق خلالها منتخب مصر الفوز 3 مرات وفازت الجزائر في مباراتين وحسم التعادل 3 مباريات.

بينما على الصعيد الودي، تقابل منتخب مصر والجزائر، في 8 مباريات ودية، ويتفوق فيها منتخب الجزائر في عدد مرات الفوز ب 3 مباريات مقابل 2 لمصر و3تعادلات.

الفراعنة يتفوقون في عدد الأهداف المسجلة برصيد 36 هدفا مقابل 34 للأخضر.