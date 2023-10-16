انت الأن تتابع خبر موقف مصابي الأهلي من خوض مباراة سيمبا التنزاني .. 3 لاعبين خارج حسابات مارسيل كولر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اتضح بشكل كبير موقف مصابي الأهلي من خوض مباراة سيمبا التنزاني، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، في نسختها الأولى.ويحل الأهلي ضيفاً يوم الجمعة المقبل، على فريق سيمبا التنزاني، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة في العاصة التنزانية دار السلام.

موقف مصابي الأهلي من مباراة سيمبا التنزاني

إمام عاشور تعافى من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي والإسماعيلي، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وسيشارك بشكل تدريجي في التدريبات غدًا، وسيكون لائقًا من الناحية الطبية لخوض مباراة سيبما التنزاني، والقرار في يد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

كما منح الجهاز الطبي في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الضوء الأخضر للثنائي صلاح محسن وكريم وليد “نيدفيد”، للمشاركة في تدريبات الفريق استعداداً لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل في ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

الثنائي صلاح محسن وكريم وليد “نيدفيد”، تعافيا من الإصابات التي أبعدتهما الفترة الماضية، وشاركا بشكل تدريجي في تدريبات الأمس .

وكشفت تقارير، أن صلاح محسن من الممكن أن يتواجد في رحلة الأهلي إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة سيمبا، اللاعب سيكون متاحًا للجهاز الفني، لكن ليس للمشاركة أساسيًا، ربما يتواجد كبديل.

أما رامي ربيعة، فسيبدأ من اليوم المشاركة التدريجية في التدريبات.

بينما الثلاثي عمرو السولية ومحمود متولي وكريم فؤاد خارج الحسابات الفنية لمباراة سيمبا بشكل كامل، بسبب عدم تعافيهم من الإصابات العضلية المختلفة التي تعرضوا لها.