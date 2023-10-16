انت الأن تتابع خبر أضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 المفتوحة HD على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر والجزائر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ازدادت عملية البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من المواطنين في مصر والوطن العربي، من أجل مشاهدة مباراة منتخب مصر والجزائر الودية التي تقام على الأراضي دولة الإمارات في إطار الاستعداد المنتخابات لبطولة الأمم الإفريقية.

قناة أبو ظبي الرياضية 1 المفتوحة HD

أعلنت قناة أبو ظبي الرياضية 1 المفتوحة HD عن نقلها لـ مباراة مصر والجزائر الودية التي تقام اليوم الاثنين في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، والتي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أعلنت منصة إكس أو (تويتر سابقًا) عن نقلها القناة عبر شاشاتها.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة الجزائر

– حراسة المرمى: محمد الشناوي

– خط الدفاع: محمد هاني – محمد عبدالمنعم – علي جبر – محمد حمدي

– خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – أحمد مصطفى “زيزو”

– خط الهجوم: محمود حسن “تريزيجيه” – محمد صلاح – مصطفى محمد

[تردد قناة أبو ظبي الرياضية]

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 المفتوحة

يبحث الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن كيفية ضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 المفتوحة HD على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر والجزائر، عزيزي القارئ كل ما عليك من أجل ضبط التردد على النحو التالي:

– القمر الصناعي: نايل سات

– التردد: 11411.

– معامل الترميز: 30000

– الاستقطاب: أفقي H

– معامل التصحيح: 5/6

مباراة ودية بأصداء عالمية..



مواجهة منتخبي مصر والجزائر في الإعلام الأوروبي..



صحيفة وموقع ماركا الإسبانية تنشر برومو #أبوظبي_الرياضية لمباراة مصر والجزائر وتعنون "الإمارات تمهد الطريق لمحرز وصلاح"



موقع جول العالمي بنسخته الإيطالية يلقي الضوء على مواجهة مصر والجزائر ويقوم بنشر… pic.twitter.com/wtDcMUaCmh — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 16, 2023

كيفية تنزيل قناة أبو ظبي الرياضية 1 المفتوحة على الريسيفر؟

يتسأل الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية، عن كيفية تنزيل قناة أبوظ بي الرياضية 1 المفتوحة على الريسيفر؟، وذلك من خلال اتباع الخطواتالتالية لضبط التردد:

– الضغط على زر menu.

– قم بالنقر على كلمة تركيب

– عليك اختيار قائمة الترددات

– قم اختيار القمر الصناعي نايل سات

– عليك الضغط على زر إضافة باللون الموضح عندك

– قم بإدخال البيانات الخاصة

– قم بالضغط على ok

– قم بالضغط على كلمة بحث يتم عمل حفظ للنتيجة.