انت الأن تتابع خبر تي شيرت الأهلي الثالث .. نسخة من قميص بايرن ميونخ الألماني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم كشف النقاب عن قميص الأهلي الثالث، وذلك من قبل شركة “اديداس” الألمانية المصنعة لقميص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

القميص الثالث للأهلي جاء باللون الرمادي الفاتح المقارب للون الأبيض، مع أكمام من اللون الأحمر القاتم ( نبيتي)، بخطوط ذهبية.

وجاء القميص متشابه لحد كبير مع قميص العملاق الألماني فريق بايرن ميونخ.

قميص الأهلي الثالث، جاء متشابه مع القميص الذي حقق به المارد الأحمر لقب بطولة الأندية الأفريقية أبطال الكؤوس عام 1984، على حساب فريق كانون ياوندي الكاميروني .

الأهلي في مواجهة سيبما التنزاني

ويستعد الأهلي لخوض منافسات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، بمواجهة فريق سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل، في ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة الوليدة، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري.

فى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزاني في الدور ربع النهائي، سيواجه الفائز من مباراة صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي فى دور نصف النهائي.

الأهلي يستعد لمواجهة خصمه التنزاني بغياب 11 لاعباً دولياً بسبب ارتباطهم بالأجندة الدولية، حيث يتواجد 7 لاعبين مع منتخب مصر هم محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات، فيما يتواجد على معلول مع منتخب تونس، وأليو ديانج مع منتخب مالي، كما يتواجد الثنائي حمزة علاء ومحمد أشرف مع المنتخب الأوليمبي.

الأهلي في كأس العالم للأندية

كما أن الأهلي في شهر ديسمبر المقبل، سكون على موعد بالمشاركة التاسعة في كأس العالم للأندية، التي ستحتضنها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل في مدينة جدة.

المارد الأحمر سيلتقي في مباراة الدور الثاني مع الفائز من مباراة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزلندي.