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أحمد جودة - القاهرة - فوز جمهورية شبين وبترول أسيوط وتعادل المقاصة وحرس الحدود بدورى المحترفين

أسفرت نتائج مباريات اليوم بالجولة الرابعه بدورى القسم الثاني المجموعة الأولى عن فوز تحقيق فريق جمهورية شبين بقيادة عصام شعبان لفوزا مهما خارج ملعبه على نظيره فريق أسوان بقيادة حمدي حمدان بهدفين مقابل هدف.

انتهى الشوط الأول بتقدم جمهورية شبين بهدف دون رد سجله محمود صلاح في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني أضاف طلبة محمد الهدف الثاني لشبين في الدقيقة 32.

وأدرك احمد كاستيلو هدف اسوان في الدقيقة 39.



- فوز فريق بترول أسيوط بقيادة احمد عبد المقصود الفوز على فريق النجوم بهدف دون رد سجله حافظ عصفور في الدقيقة 22من الشوط الأول.



- تعادل فريق مكادى بقيادة عثمان أحمد عثمان على فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكي بهدف لكل منهما.

سجل لمكادي محمود السيد في الدقيقة 2من الشوط الأول وتعادل حرس الحدود في الدقيقة 37 من الشوط الثاني.



- تعادل فريق مصر للمقاصة بقيادة محمد شرف على فريق بروكسي بقيادة محمد حامد بثلاثية لكل منهما.

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهماتقدم مصر للمقاصة في الدقيقة الاولى عن طريق كريم جمال.

واستطاع حسام بركات إضافة هدفين لبروكسى في الدقيقتين20،5 تم تعادل احمد رافت لمصر للمقاصة في الدقيقة 24.

وتقدم أحمد رافت بالهدف الثالث لمصر للمقاصة والثاني له في الدقيقة 13 من الشوط الثاني.



وإدرك حسام بركات الهدف الثالث لبروكسى وليصبح هاتريك في الدقيقة 26 من الشوط الثاني.

