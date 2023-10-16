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أحمد جودة - القاهرة - قدمت اسراء أسامة مدرب عام من منتخب مصر لكرة القدم النسائية بإعتذارها عن إستكمال مسيرتها مع منتخب مصر لكرة القدم النسائية، ومن ناحيته قبل الإتحاد المصري لكرة القدم.

إسراء أسامة تعتذر عن تدريب منتخب مصر لكرة القدم النسائية

ولم يتم الاستقرار على البديل الذي يحل محل إسراء أسامة الفترة المقبلة، تحت قيادة محمد كمال المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية الأول والشابات تحت 20 عام.

وكانت قد مثلت إسراء أسامة منتخب مصر كلاعبة في العديد من المنافسات القارية.

و صرحت أسراء أسامة قائلة: بعد سنة ونصف في تأدية عملي كمدربة لمنتخبات كرة القدم النسائية والحمد لله كانت فترة مليئة بالاخلاص في العمل والاجتهاد وتكليل الله عز وجل هذا المجهود بانتصارات في جميع المباريات الرسمية والودية تقدمت اليوم باستقالتي من منصبي نظرا لظروف خاصة

كما أضافت أسراء "اتقدم بالشكر لجميع الاجهزة الفنية والادارية والطبية وعضوة مجلس ادارة اتحاد الكرة المصري دكتور دينا الرفاعي وشكر خاص لكل لاعبات منتخبات مصر واتمنى لهن التوفيق في الفترة المقبلة"

وتشرف على ملف كرة القدم النسائية دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة إتحاد كرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشابات تحت 20 عام كلًا من محمد كمال مديرا فنيا، محمد عرفات مدرب حراس المرمى، سالم عاطف محلل أداء، محمد خاطر معد بدني، د. إيمان كمال طبيب المنتخب، ود. ميريت مونيس إخصائي علاج طبيعي، حنان حامد أخصائي تأهيل، سونيا سيد مدير إداري للمنتخب، أحمد حسن وحسني نصر للمهمات.