نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. نجم الزمالك يوافق على تمديد عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى مسؤولو الزمالك لتمديد عقود عدد من نجوم الفريق ممن تنتهي عقودهم مع النادي بنهاية الموسم الجاري ويحق لهم التوقيع لأي نادي بشكل مجاني في يناير القادم.

تمديد عقد محمود علاء

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي في الانتقالات الشتوية المقبلة.

من جانبه كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن هناك لجنة من رموز ومسؤولين سابقين بالنادي وكذلك عدد من مرشحي انتخابات مجلس الإدارة، يعملوا بشكل جدي على ملف كرة القدم.

وأوضح المصدر أن اللجنة استقرت على تمديد عقد محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الفترة المقبلة كونه أحد كباتن الفريق.

وتابع المصدر أن هناك تواصل جمع أحد مرشحي انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك مع محمود علاء؛ لبحث تمديد عقده مع الفريق.

وأتم المصدر لافتا إلى أن محمود علاء رجل بتمديد عقده مع نادي الزمالك وينتظر انتخاب مجلس إدارة جديد؛ من أجل الاتفاق على كافة الأمور المالية والتعاقدية.

ويسعى مسؤولو الزمالك لتمديد عقد أحمد فتوح ومحمد صبحي حيث تنتهي عقودهما بنهاية الموسم الجاري 2023-2024.