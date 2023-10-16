نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. ميدو يكشف مفاجآة في عقد فتوح وأشرف قاسم يتحدث عن شيكابالا وأمير هشام يحدد صفقة الأهلي الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه، اليوم الأثنين 16 أكتوبر 2023.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

ميدو يكشف مفاجآة في عقد فتوح

كشف أحمد حسام ميدو نجم كرة القدم المصرية السابق، طلبات أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك ومنتخب مصر من أجل تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وقال ميدو فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" أحمد فتوح طلب المساواة مع أحمد سيد زيزو من أجل البقاء فى نادي الزمالك وتجديد تعاقده.

وأضاف:" فتوح طلب 25 مليون جنيه للبقاء فى نادي الزمالك للموسم الواحد، وأن يحصل فى البداية على 20 أو 25 مليون مثلما حصل زيزو.

أشرف قاسم يتحدث عن شيكابالا

أكد أشرف قاسم، نجم نادي الزمالك السابق، إن دور محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق مهم مع الفريق، ولكن الأهم أن اوسوريو يعرف جيدا كيفية الدفع به في الوقت المناسب.

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج كورة في ال90 الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: شيكابالا حاليا ميقدرش يلعب مباراة كاملة، وهو قادر على صنع الفارق خلال مدة نصف ساعة أو 60 دقيقة.

وعن أفضل مدافع حاليا في مصر: محمد عبد المنعم الأفضل حاليا بسبب ثبات مستواه مع النادي الأهلي، وكفاءته وامكانيته المختلفة تظهر دائما في المنتخب عن باقي اللاعبين.

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أمير هشام يحدد صفقة الأهلي الجديدة

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن فرص انضمام عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر إلى الأهلي، في يناير المقبل أكبر من تأجيلها إلى الصيف.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك لا يستسلم في الصفقة وتم التواصل مع اللاعب من أحد المرشحين البارزين، من أجل إقناعه بالانضمام إلى الفريق، عند الفوز بالانتخابات وحل أزمة القيد".

وأضاف أمير هشام: "كولر مدرب الأهلي يرغب بشدة في ضم عبدالواحد والأهلي يريد اللاعب بقوة أيضًا، وسط محاولات أيضًا من بيراميدز للحصول على توقيعه، وعبد الواحد أقرب للتتش من أي وقت مضى".