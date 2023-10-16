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أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف قاسم، نجم نادي الزمالك السابق، إن دور محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق مهم مع الفريق، ولكن الأهم أن اوسوريو يعرف جيدا كيفية الدفع به في الوقت المناسب.

أشرف قاسم: شيكابالا ميقدرش يلعب مباراة كاملة.. وعبد المنعم أفضل مدافع في مصر

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج كورة في ال90 الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: شيكابالا حاليا ميقدرش يلعب مباراة كاملة، وهو قادر على صنع الفارق خلال مدة نصف ساعة أو 60 دقيقة.

وعن أفضل مدافع حاليا في مصر: محمد عبد المنعم الأفضل حاليا بسبب ثبات مستواه مع النادي الأهلي، وكفاءته وامكانيته المختلفة تظهر دائما في المنتخب عن باقي اللاعبين.