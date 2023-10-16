أ.ف.ب: عُيّن سونج كاي رئيساً جديداً للاتحاد الصيني لكرة القدم، بدلاً من تشن شويوان المتهم الشهر الماضي ضمن حملة واسعة لمكافحة الفساد في الوسط الرياضي، بحسب ما أعلنت امس وسائل إعلام رسمية. وسيكون سونج، العضو السابق في الهيئات الرياضية لمقاطعة لياونينج (شمال-شرق)، الرئيس الجديد للاتحاد الصيني، بحسب صحيفة الشعب اليومية. وبحسب المصدر عينه، عُيّنت هيئة تنفيذية جديدة للاتحاد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.