تشكيل مجلس إدارة جديد لفريق المرسى بمجيس

مجيس ـ من يحيى بن سالم المعمري :

تصوير ـ محمد البلوشي :

اختارت الجمعية العمومية لفريق المرسى الرياضي التابع لنادي مجيس المجلس الإداري الجديد للفريق للفترة 2027/‏2023 برئاسة عبدالله بن سعيد البلوشي وعبدالرحمن بن علي البلوشي نائبا للرئيس وفهد بن عبدالرحمن الخان أمينا للصندوق ويحيى بن سالم المعمري أمينا للسر، وعضوية كل من : محمد بن علي البلوشي وعيسى بن خلفان البلوشي وعيسى بن جمعة البلوشي والمؤمن بن أحمد المعمري وعبدالله بن صالح المعمري .. حضر الإجتماع طيب بن عبدالنور الفارسي رئيس نادي مجيس وعبدالله بن بريك المعمري عضو مجلس الإدارة وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية والداعمين وبعض الشخصيات الرياضية، وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة التقارير الإدارية والمالية لفترة عمل الإدارة السابقة وعرضا لأنشطة الفريق وبرامجه وفعالياته وأبرز المشاركات على مستوى فرق كرة القدم وتنظيم بطولات لعبة الكريكيت للمؤسسات الخاصة ومسابقات كرة القدم للكبار واستعراض أنشطة اللجان الثقافية والاجتماعية والشبابية وما تحقق في المرحلة الماضية وإنجاز فريق السباحة الذي حقق المركز الأول في بطولة النادي للسباحة في المياه المفتوحة، من جانبهم أثنى أعضاء الجمعية العمومية على جهود مجلس الإدارة السابق متمنين للمجلس الإداري الجديد التوفيق في المرحلة القادمة .

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