لجنة الرياضة النسائية باتحاد اليد تنظم مهرجانا للفتيات

نظمت لجنة الرياضة النسائية بالاتحاد العماني لكرة اليد يوم أمس مهرجان كرة اليد للفتيات بمشاركة 60 طالبة من مدارس الحلقة الثانية بالصالة الرئيسية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، بحضور عبير بنت عيسى الزدجالية عضو مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة اليد ورئيسة اللجنة النسائية، واشتمل المهرجان على ست محطات في المهارات الاساسية مثل التصويب والتمرير وألعاب ترفيهية في كرة اليد ومباريات للفرق المشاركة.

ويأتي الهدف من اقامة المهرجان نشر لعبة كرة اليد بين طلاب المدارس، وفي نهاية المهرجان، تم تكريم جميع الطالبات المشاركات والمدارس.

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