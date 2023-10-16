الموافقة على مشروع «هاكاثون رياضة المرأة الخليجية» وتعديل موعد دورة الشباب بالإمارات

– فـي ختام أعمال الاجتماع الـ35 لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية

– إقامة دورة الألعاب الخليجية الأولى للصالات والفنون القتالية بالسعودية واعتماد مرشحي اللجنة الاستشارية الرياضية

– خالد الزبير : نفخر بما تحققه الرياضة الخليجية من إنجازات متميزة إقليميا وعالميا وانعكس إيجابا على اللجان الأولمبية لتطوير قدراتها

تغطية ـ خالد بن محمد الجلنداني:

اختتمت أمس أعمال الاجتماع الخامس والثلاثين لمجلس أصحاب السُّمو والمعالي والسَّعادة رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمقر الهيئة الاستشارية بالحي الدبلوماسي الذي استضافته سلطنة عمان ممثَّلةً في اللجنة الأولمبية العُمانية. ترأَّس الاجتماع خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة الأولمبية العُمانية رئيس الدَّوْرة الحالية الذي استهل الاجتماع بكلمة رحَّب في بدايتها بأصحاب السُّمو والمعالي والسَّعادة رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة اللواء الركن طيار الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية، مرحِّبًا بحضورهم الاجتماع في دَوْرته الخامسة والثلاثين، مثمِّنًا عاليًا الدَّوْر الكبير والمساعي المخلصة التي تبذل من قِبل الجميع لتعزيز دَوْر الرياضة في المساهمة في رُقي مُجتمعاتنا الخليجية وتقدِّمها في هذا المجال الحيوي المُهمِّ.

وأضاف خالد الزبير: هذه فرصة مناسبة لنفخر جميعًا بما تحققه الرياضة الخليجية من إنجازات متميزة إقليميًّا وعالميًّا، الأمْرُ الذي عزَّز من مكانتها وارتقى بها لِتصلَ إلى مصاف الدول المتقدمة، الجاذبة لتنظيم أهمِّ الدَّوْرات والبطولات الإقليمية والقارِّية والدولية، وانعكس إيجابًا على اللجان الأولمبية الخليجية من خلال تطوير قدراتها التنظيمية وتمكينها في كافَّة المجالات، وذلك تحقيقًا للأهداف المشتركة والمنسجمة مع التوجيهات السَّامية لأصحاب الجلالة والسُّمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي ـ حفظهم الله ـ وبما يعكس اهتمامهم الكبير والمتواصل بالقطاع الرياضي؛ باعتباره من القطاعات الحيوية لتطوير جودة الحياة لمُجتمعاتنا وكأحد الروافع المُهمَّة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية كُلُّ ذلك إلى جانب ما تتيحه الرياضة من آفاق أرحب سعة ومدى، لشبابنا الخليجي لمزيدٍ من التألق والتميُّز وتحقيق تطلُّعاتهم.

وقال الزبير: يأتي اجتماعنا هذا في سياق تكريس النهج التشاوري، الذي دأبت عليه دول مجلس التعاون الخليجي، كمنهجية عمل واضحة وناجزة، لتنسيق السياسات والمواقف، واتخاذ القرارات المناسبة في شأن تنفيذ البرامج والخطط المشتركة في المجال الرياضي، بما من شأنه أن يعزِّزَ من إنجازات شبابنا الخليجي، وبما يطوِّر من آليَّات وبرامج رعاية الموهوبين منهم، ودعم خطط إعداد الرياضيين الموهوبين من خلال زيادة تفعيل وتطوير مختلف برامج التعاون القائمة وتنويع البطولات واللقاءات الرياضية الخليجية ورفع مستوياتها التنظيمية والفنية لِتكونَ بمثابة المحطَّات المُهمَّة للاستعداد للاستحقاقات وتحقيق الإنجازات في المحافل الرياضية الدولية الكبرى.

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية العُمانية، رئيس الدَّوْرة الحالية، حديثه بالقول: اجتماعنا هذا يهدف إلى استكمال الجهود المبذولة من خلال تدارس جملة المواضيع المدرجة بجدول الأعمال، وإنَّني على ثقة تامَّة بأنَّ المخرجات الإيجابية المعهودة ستُمثِّل ـ بإذن الله ـ منطلقًا جديدًا نحو تعزيز العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات الرياضية، وفرصة مناسبة للتأكيد مرَّة أخرى على ضرورة زيادة تفعيل برامج التعاون والتبادل المثمر للخبرات ونقل التجارب الناجحة والاستفادة المتبادلة من الطفرة الإنشائية للمنشآت الرياضية التي تزخر بها دوَلنا، واستثمار كُلِّ ذلك في توفير وتنفيذ البرامج والأنشطة الهادفة والمعتمدة باستراتيجية تطوير العمل الخليجي المشترك في المجال الرياضي 2020 ـ 2028، بما سيُسهم في تحقيق الرسالة النبيلة التي نسعى إليها جميعا، بجعل الشباب الخليجي أكثر مشاركة، وأشدَّ منافسة على المراتب المتقدمة، وأكثر صعودًا لمنصَّات التتويج في أرقى وأهمِّ المنافسات الرياضية القارِّية والدولية.

دعم مسيرة العمل

من جانبه قال سعادة اللواء الركن طيار عيسي بن راشد المهندي الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية، بالأمانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الخامس والثلاثين لمجلس أصحاب السُّمو والمعالي والسَّعادة رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون: أرفع إلى حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ رئيس الدَّوْرة الحالية للمجلس الأعلى أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان، ولإخوانه أصحاب الجلالة والسُّمو قادة دول مجلس التعاون على ما يولونه من اهتمام كبير لمَسيرة العمل الخليجي المشترك، لا سيما في مجال الرياضة، ولِمَا تحظى به مَسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية كريمة للارتقاء بهذه المَسيرة المباركة في كافَّة مجالات وميادين الرياضة. وأضاف: يأتي هذا الاجتماع امتدادًا لاجتماعاتكم السنوية والتي كانت حافلة بالعديد من القرارات التي دعمت مَسيرة العمل الرياضي الخليجي المشترك، وهذه الإنجازات التي حققتموها لتثلج الصدر، وتعمِّق الحرص والمسؤولية التي أولتها لجانكم الأولمبية، للعمل الرياضي المشترك بين دول المجلس، نظرًا لكونها تمَسُّ جميع الفئات من مواطني دول المجلس، وهو ما يُعزِّز الجهود التي تبذلها دول المجلس وأجهزتها المختلفة.

قرارات وتوصيات

وقد اعتمد أصحاب السُّمو والمعالي والسَّعادة رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الخامس والثلاثين العديد من القرارات أبرزها: تفعيل آليَّة تبادل الخبراء والمختصين في المجال الرياضي بين دول المجلس وفق المجالات التي يمكن الاستفادة منها ووفق البرامج والفترة المحدَّدة في هذه المجالات، والبدء بتفعيل مقترح الأمانة العامة الخاص بالتدريب على رأس العمل On-The- Job Training ) وذلك بين اللجان الأولمبية والاتحادات الرياضية والجهات المعنية بالشأن الرياضي بدول المجلس. وأن تقوم الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بخبرائها في مجال عمل اللجان الأولمبية في موعد اقصاه نهاية شهر ديسمبر 2023م. وتكليف الأمانة العامة بتعميم ما يردها على الدول الأعضاء. وحث اللجان الأولمبية على إقامة المزيد من الدَّوْرات وحلقات العمل المتخصصة في المجال الرياضي، بما يتوافق مع مستجدات المرحلة الحالية والمستقبلية وبما يتماشى مع رؤى دول المجلس.

وفيما يتعلق بالعمل الخليجي المشترك اطلع مجلس رؤساء اللجان الأولمبية تم التأكيد على أن تقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع اللجان الأولمبية الوطنية بدول المجلس من أجل حث اتحاداتها الرياضية ودعوتهم للمبادرة بتقديم طلبات استضافاتها للبطولات الخليجية للألعاب الرياضية للجان الأولمبية الوطنية وتحال هذه الطلبات إلى اللجان المختصة لبرمجة التوصية جدول البطولات والمنافسات.

خطة استراتيجية

وعن الخطَّة الاستراتيجية للعمل الخليجي المشترك في المجال الرياضي قرَّر المجلس مواصلة وتعزيز الجهود المبذولة لمتابعة تنفيذ الخطَّة الاستراتيجية.

وفي مجال التعاون الدولي تمَّ التوصية بأن تقوم الأمانة العامة وبالتعاون مع الدول الأعضاء بعمل تقييم للحوارات الاستراتيجية القائمة في مجال الرياضة، واقتراح برامج نوعية تواكب تطلعات واهتمامات الرياضيين المستقبلية، وإمكانية فتح قنوات جديدة مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظَّمات الدولية في مجال الرياضة ذات جدوى حقيقية وقيمة مضافة لرياضة دول المجلس في مدَّة أقصاها نهاية شهر يناير 2024م.

اللجنة الاستشارية للاعبين

وافق المجلس على تعديل مسمى اللجنة الاستشارية للرياضيين إلى مسمى (اللجنة الاستشارية للاعبين) وأن يتمَّ الاستناد على الأنظمة والقوانين الدولية المعمول بها في الألعاب الرياضية في تحديد الفئة السنية المشاركة في الدَّوْرات الرياضية الخليجية المجمعة بالنسبة لفئة الشباب عندما يكون تنظيم دَوْرة الألعاب الرياضية الخليجية المجمعة للشباب يسبق موعد إقامة دَوْرة الألعاب الآسيوية بسنة واحدة على الأقل، بهدف تحديد الفئة العمرية المشاركة والتقيد بالنظام السابق للائحة دَوْرة الألعاب الرياضية الخليجية المجمعة في تحديد عدد الألعاب، وهو نظام الألعاب الأساسية والألعاب الاختيارية.

وان يقوم عضو لجنة الرياضيين في الدولة (المنظمة للدَوْرة الرياضية) بتمثيل اللجنة، بهدف متابعة لاعبي المنتخبات الوطنية ونقل وجهة نظرهم أثناء إقامة الدَوْرة والموافقة على اعتماد مهام اللجنة الاستشارية للرياضيين وان تقوم اللجنة الاستشارية للرياضيين برفع خطة عملها للعام القادم (2024) قبل نهاية العام الحالي 2023م للأمانة العامة لتتولى اعتمادها من قبل المكتب التنفيذي.

الرياضة البارالمبية

اطلع مجلس رؤساء اللجان الأولمبية على توصية المكتب التنفيذي وعلى مذكرة الأمانة العامة بشأن محضر الاجتماع الأول للجنة الاستشارية للرياضة البارالمبية (رياضة المعاقين) حيث تم الموافقة على الموافقة على إضافة بنود تشتمل على عدد ونوعية للألعاب المخصصة للرياضات البارالمبية في لائحة دَوْرة الألعاب الرياضية الخليجية والموافقة على تعديل الهيكل التنظيمي لدَوْرة الألعاب الرياضية الخليجية المرفق باللائحة بحيث يتمُّ إضافة اللجان الفنية للألعاب والموافقة على اعتماد مهام اللجنة الاستشارية للرياضة البارالمبية وأن تقوم اللجنة الاستشارية للرياضة البارالمبية برفع خطَّة عملها للعام القادم (2024) قبل نهاية العام الحالي 2023م للأمانة العامة ـ البارالمبية، لجان الحكام للألعاب البارالمبية ولجنة التصنيف ).

دَوْرة الألعاب الخليجية

وافق المجلس على تأجيل إقامة فعاليات دَوْرة الألعاب الخليجية الأولى للشباب على أن تقومَ دولة الإمارات العربية المتحدة بتحديد الموعد الجديد قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري وحث جميع اللجان الأولمبية على المشاركة الفاعلة في منافساتها والموافقة على الألعاب المقترحة في الدَّوْرة، وكذلك تمَّ الموافقة على موعد إقامة دَوْرة الألعاب الخليجية الأولى للصالات والفنون القتالية خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر عام 2024 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

اللجنة الاستشارية الرياضية

واطلع مجلس رؤساء اللجان الأولمبية على توصية المكتب التنفيذي وعلى مذكّرة الأمانة العامة وتمَّت الموافقة على اعتماد وتثبيت أسماء مرشَّحي اللجان الأولمبية في اللجنة الاستشارية الرياضية لمدَّة أربعة أعوام وذلك لضمان ديمومة جودة مخرجات هذه اللجنة والموافقة على قيام جميع اللجان الاستشارية باتباع آليَّة موَحَّدة بالشكل الذي لا يتعارض فيما بينها عند تنفيذها للمهام والواجبات الموكلة لها، وذلك في إطار الأنظمة والقوانين المتبعة في لوائح العمل المشترك في المجال الرياضي. والموافقة على تشكيل فريق عمل مُكوَّن من ممثل واحد من كُلِّ لجنة أولمبية، بالإضافة إلى خبير قانوني وممثل من الأمانة العامة وممثل من اللجنة الرياضية، وذلك لمراجعة مسوَّدة لائحة دَوْرة الألعاب الرياضية الخليجية، مع التركيز على إضافة مهام اللجنة – الرياضية قبل وأثناء تنظيم دَوْرة الألعاب الرياضية الخليجية عند تعديل اللائحة.

اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة

وافق مجلس رؤساء اللجان الأولمبية على توصية المكتب التنفيذي وعلى مذكّرة الأمانة العامة بشأن محضر الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لرياضة المرأة والذي عقد بمقر الأمانة العامة بتاريخ 14 أغسطس الماضي، حيث تمَّت الموافقة على مشروع (هاكاثون رياضة المرأة الخليجية) المقدَّم من سلطنة عمان والذي يهدف إلى تمكين مهارات الشباب من خلال طرح الأفكار النموذجية القابلة للتطبيق في مجال رياضة المرأة بدول المجلس بأسلوب علمي ومنهجي. والموافقة على مشروع المنصَّة الإلكترونية الموحَّدة لرياضة المرأة الخليجية والذي اقترحته دولة الإمارات العربية المتحدة وتكفلت بإنشائه واستضافته وإدارته.