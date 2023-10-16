نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. شارة ترمز لعلم فلسطين؟ محمد صلاح يدعم بطريقة غير مباشرة أمام الجزائر (شاهد القصة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الدعم بطريقة غير مباشرة إلى فلسطين بعد الأحداث الأخيرة الجارية وذلك في مواجهة منتخب مصر والجزائر المقامة حاليًا على ستاد هزاع بن زايد في الإمارات.

شارة ترمز لعلم فلسطين؟ محمد صلاح يدعم بطريقة غير مباشرة

وظهر صلاح في مباراة الجزائر الودية، حاملًا شارة قيادة منتخب مصر بلون غير اعتيادي وهو اللون الأخضر الذي يمثل جزءً كبيرًا من علم فلسطين.

وبحث فريق عمل "دوت الخليج الرياضي" عن ألوان شارة القيادة التي يحملها صلاح في مبارياته مع الفراعنة خاصة المباريات الأخيرة، لم نجد أن صلاح ارتدى هذا اللون من قبل.

محمد صلاح في المباراة الأخيرة ضد زامبيا شارة الكابتن “سوداء”

محمد صلاح في مباراة تونس

شارة الكابتن مختلفة

محمد صلاح في مباراة الجزائر حاليًا