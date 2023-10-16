عاجل.. الأهلي يستقر على رحيل عمرو السولية

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة رحيل عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عن المارد الأحمر نهاية الموسم الحالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الأهلي يستقر على رحيل عمرو السولية



وينتهي تعاقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع لأي فريق يرغب في الحصول على خدماته بداية من يناير المقبل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن هناك نية لإعارة السولية بالفعل نهاية الموسم بعد أن تم تدعيم وسط الملعب بأكثر من لاعب، فمن المتوقع تجديد تعاقده وإعارته على أن يعود ويعتزل داخل القلعة الحمراء.



ويضم كولرفي هذا المركز أكثر من لاعب، حيث يتواجد إمام عاشور واليو ديانج ومروان عطية بجانب أحمد نبيل كوكا وكريم نيدفد، مما يجعل فرصة مشاركة السولية صعبة خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، المقرر لها الجمعة المقبلة على ملعب الأخير في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهر،ة في إطار منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي.