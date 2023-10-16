نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. طرد محمد هاني بعد التدخل العنيف على مهاجم الجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى محمد هاني لاعب منتخب مصر البطاقة الحمراء بعد التدخل العنيف على مهاجم منتخب الجزائر وذلك في المواجهة المقامة حاليًا على ستاد هزاع بن زايد في الإمارات العربية المتحدة.

طرد محمد هاني بعد التدخل العنيف على مهاجم الجزائر

وفي الدقيقة السادسة والعشرين تلقى محمد هاني البطاقة الحمراء المباشرة بعد التدخل العنيف على مهاجم الجزائر مما اسفر عن فاول مباشر وتلقيه البطاقة الحمراء.

وقرر حكم المباراة الإماراتي العودة إلى تقنية الفيديو من أجل التأكد من سلامة قراره ولكن بعد العودة قرر إشهاره البطاقة الحمراء المباشرة واستكمل المباراة.

ودخل عمر كمال عبدالواحد في الجبهة اليمني وخرج أحمد سيد زيزو بقرار من الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا.