نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر الأوليمبي يقلب تأخره ليفوز أمام أوزبكستان وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز منتخب مصر على نظيره الأوزبكستاني بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

وتأخر المنتخب المصري في بداية المباراة، لكن أدرك بلال مظهر النتيجة في الدقيقة 73، ثم سجل زياد فرج هدف الفوز في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد - عمر فايد – حسام عبد المجيد – محمد حمدي.

خط الوسط: محمد شحاتة –علي زعزع – أحمد فوزي.

خط الهجوم: أحمد عاطف "قطة" – أسامة فيصل – محمود صابر.

بينما يجلي على مقاعد البدلاء.. محمد أحمد "سيحا" – علي الجابر – محمود جهاد - عربي بدر - محمد طارق - بلال مظهر - محمد سعد - محمد أشرف - زياد فرج - أحمد سيد عبد النبي - أحمد نادر حواش.

وتأهل منتخب مصر لأولمبياد باريس 2024 بعدما حل ثانيا في أمم إفريقيا تحت 23 عاما خلف المغرب