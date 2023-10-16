هل سيرتدي معلول "شارة القيادة" مع الأهلي أمام سيمبا؟.. دوت الخليج الرياضي يجيب

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أحمد جودة - القاهرة - تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، أنباء تفيد بأن اللاعب علي معلول سيرتدي شارة القيادة لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، نظرًا لوجود توافق بين اللاعبين على منح التونسي شارة القيادة بالتراضي.

هل سيرتدي معلول "شارة القيادة" مع الأهلي أمام سيمبا؟

وعلم "دوت الخليج الرياضي" من أحد مصادره بالقلعة الحمراء أنه لا توجد نية التفريط في شارة القيادة للاعب علي معلول، وذلك طبقًا لمبدأ الأقدمية بين اللاعبين.

ويرتدي معلول شارة قيادة الفريق في حالة واحدة فقط خلال المباراة القادمة، وهي غياب الثنائي محمد هاني والحارس محمد الشناوي عن المباراة.

ويستعد فريق الأهلي لخوض مباراة الذهاب في بطولة الدوري الأفريقي، وذلك في السادسة من مساء الجمعة القادم، أمام نظيره التنزاني فريق سيمبا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق إلى الأراضي التنزانية يوم الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة.