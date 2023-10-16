نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير تحكيمي يحسم الجدل.. هل يستحق محمد هاني الطرد أمام الجزائر؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم الخبير التحكيمي سمير محمود عثمان الجدل حول طرد محمد هاني في مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم ضد الجزائر والتي تقام اليوم الأثنين الموافق السادس عشر من شهر أكتوبر الجارى على ستاد هزاع بن زايد.

سمير عثمان يحسم الجدل حول طرد محمد هاني

وتحدث سمير محمود عثمان عبر قناة “أون تايم سبورت” حول طرد محمد هاني في مباراة مصر والجزائر والذي أكد ضرورة طرد لاعب الأهلي في المباراة بسبب التدخل العنيف على مهاجم الجزائر.

وأضاف سمير عثمان:"القرار صحيح بنسبة 100% والحكم ممتاز حتى الآن والكرة لا تحتاج إلى العودة إلى تقنيه الفيديو".

وواصل:"حكم تقنية الفيديو تسبب في خطأ كبير باستدعاءه الحكم الرئيسي حيث أن الكرة واضحة بشكل كبير والطرد مستحق".