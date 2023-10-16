شاهد بالفيديو.. هدف الجزائر الملغي أمام مصر

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أحمد جودة - القاهرة - سجل فارس شعيبي الهدف الأول لصالح منتخب الجزائر في شباك مصر في المباراة المقامة حاليًا اليوم الأثنين الموافق السادس عشر من شهر أكتوبر الجارى ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

هدف الجزائر الملغي أمام مصر

وفي الدقيقة الثالثة والخمسين سجل فارس شعيبي الهدف الأول لصالح منتخب الجزائر بضربة رأس قوية في شباك محمد الشناوي ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وكان المنتخب المصري قد دخل المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - علي جبر - محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني – أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" - محمد صلاح - مصطفى محمد.

وتلقى محمد هاني البطاقة الحمراء في الشوط الأول وخرج بعدها أحمد سيد زيزو وحل بدلًا منه عمر كمال عبدالواحد.

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