نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوشيال ميديا سبورت.. قميص زيزو في المزاد.. بنزيما يُحرج صلاح.. وبايرن ميونخ في طريقه لطرد اللاعب المغربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "سوشيال ميديا سبورت" أهم ما نشره نجوم الرياضة المصرية والعربية والعالمية اليوم، جولة إخبارية لكل ما فاتك مما نشره حسابات المشاهير في السطور التالية:-



الاتحاد الدولي للسباحة يحذف صور السباح المصري العالمي لتضامنه مع فلسطين

رد الاتحاد الدولي للسباحة على تصريحات بطل السباحة المصري، عبد الرحمن سامح، بحذف صوره من مواقع الاتحاد الرسمية على الرغم من فوزه بذهبية تاريخية في كأس العالم للسباحة في اليونان بعد حصوله على المركز الأول في البطولة، وذلك بسبب دعمه لفلسطين.

حيث قال عبد الرحمن سامح، بعد تتويجه بالميدالية الذهبية: "تلقيت تهديدات بالقتل بسبب دعمي للشعب الفلسطيني تجاه ما يتعرض له من دولة الاحتلال في مدينة غزة".



وتابع عبد الرحمن سامح في تصريحات لموقع "SOS" الخاص بالسباحة: " لا أعرف بصراحة إذا كان بإمكاني الاحتفال بهذا الإنجاز بكل صراحة فلقد مررت بأسبوع صعب للغاية من الناحية الذهنية".

واستطرد: "لقد تلقيت تهديدات بالقتل، وكان الناس يهاجمونني طوال الأسبوع بسبب دعمي لفلسطين وتذهب عائلتي إلى النوم وهي لا تعلم ما إذا كان شخص ما سيقتحم غرفتي أو شقتي في اليوم التالي، بل أنهم يقلقون كثيرا في كل مرة لا أرد فيها على مكالمة إذا كنت مشغولًا، خوفا من احتمالية أن يحاول شخص ما قتلي".

واختتم: "أنا بصراحة لا أعرف إذا كان ينبغي علىّ أن أحتفل بهذا أم لا، بسبب أن أخوتي يُقتلون في فلسطين الآن".

وهذا ما أثار غضب متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي، وشهد الاتحاد الدولي للسباحة هجوم عنيف بسبب حذف صور السباح المصري من مواقع الاتحاد الرسمية.

كريم بنزيما يُحرج محمد صلاح

نشر كريم بنزيما، لاعب الاتحاد السعودي، صورة له يظهر فيها ظهره على الموقع الخاص به عبر وسائل التواصل الإجتماعي "x" معلقًا عليها: "مسألة مينتالتي".

وانقسم متابعي اللاعب عبر مواقع التواصل الإجتماعي إلى قسمين:

القسم الأول يرى أنه يوجه رسالة لمنتقديه بسبب دعمه وتضامنه مع فلسطين وشعب غزة، وأنه يقصد بهذه التغريدة أن إنتقادهم خلف ظهره ولا يكترث له.

والقسم الثاني يرى أنه يُحرج محمد صلاح، النجم المصري الدولي، بسبب صمته أمام القضية الفلسطينية، بالإضافة لعدم إهتمامه بغضب الجماهير منه.



مؤسسة مرسال تٌعلن تبرع أحمد سيد “زيزو” بقميصه في مزاد خيري لصالح أهل غزة

أعلنت هبة راشد، مؤسسة جمعية مرسال الخيرية، عن تبرع أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة القدم بقميصه في مزاد خيري من أجل تقديم المساعدة لشعب غزة، في الحرب الراهنة.

نشرت "هبة راشد" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى، صورة القميص وقالت: "مزاد جديد مع مرسال بس المرة دي لصالح أهلنا في غزة لعلاج المصابين.. كابتن أحمد سيد زيزو بيدعمهم وبيقول أنا جنبكم واتبرع بتي شيرت النادي الخاص به لـ مزاد مرسال الخيري....المزاد هيبدأ من دلوقتي وهينتهي غدا الساعة 4 العصر إن شاء الله.

علشان تشارك في المزاد:

ابعت لي رسالة فيها اسمك كامل ورقم تليفونك والمبلغ اللي بتزايد به.. بداية المزاد ألف جنيه".

بسبب دعم نصير مزراوي لفلسطين بايرن ميونخ يحذره



أصدر نادي بايرن ميونخ الألماني، بيانًا رسميًا، من أجل تحذير لاعبهم المغربي نصير مزراوي بسبب تضامنه مع فلسطين، حيث أن البيان نص على دعمهم للكيان الصهيوني، في ظل الحرب الراهنة من الاحتلال الإسرائيلي.



ووفقًا لما أذلت به صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم، طالب يوهانس شتاينيجر النائب البرلماني في ألمانيا، بطرد مزراوي بسبب دعمه لفلسطين.

وأصدر نادي بايرن ميونخ بيانًا رسميًا عبر موقعه الالكتروني، وقال: "اتصل النادي على الفور بنصير مزراوي، بعد منشوراته على إنستجرام أمس الأحد".

وتابع: "اللاعب موجود حاليًا في إفريقيا مع منتخب المغرب، وبعد عودته، من المقرر إجراء محادثات شخصية مفصلة بينه وبين الإدارة".

واتم البيان: "بغض النظر عن ذلك. فإن كل موظف وكل لاعب يعرفون القيم التي يمثلها نادينا، وعبرنا عن ذلك علنًا بشكل مباشر بعد الهجوم على إسرائيل، وعن قلقنا بشأن أصدقائنا هناك. ونقف معهم".

وكان نصير مزراوي قد أعلن دعمه لفلسطين وكتب آية قرآنية عبر حسابه الشخصي: "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ".