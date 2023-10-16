نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حمدي فتحي يسجل الهدف الأول لمصر أمام الجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل حمدي فتحي لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم الهدف الأول لصالح الفراعنة أمام الجزائر في المباراة التي تقام اليوم الأثنين الموافق السادس عشر من شهر أكتوبر الجارى على ستاد هزاع بن زايد في الإمارات العربية المتحدة.

هدف حمدي فتحي في شباك الجزائر

وفي الدقيقة الستين من عمر وزمن الشوط الثاني سجل حمدي فتحي الهدف الأول لصالح منتخب مصر بعد أن استقبل كرة رائعة من علي جبر ليسجل نجم الوكرة القطري الهدف الأول للفراعنة ليتقدم بالهدف الأول.

وكان المنتخب المصري قد دخل المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - علي جبر - محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني – أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" - محمد صلاح - مصطفى محمد.

وتلقى محمد هاني البطاقة الحمراء في الشوط الأول وخرج بعدها أحمد سيد زيزو وحل بدلًا منه عمر كمال عبدالواحد.

لمشاهدة طرد محمد هاني من هنـــــا