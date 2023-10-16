نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة رونالدو.. تشكيل البرتغال الرسمي لمواجهة البوسنة والهرسك في تصفيات أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن روبيرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره منتخب البوسنة والهرسك مساء اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023، في الجولة الثامنة من تصفيات أمم أوروبا 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشر إلاربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

ما هو تشكيل البرتغال الرسمي لمواجهة البوسنة والهرسك في تصفيات اليورو 2024

في حراسة المرمي: ديوغا كوستا

في خط الدفاع: ديوغو دالوت، روبن دياز، غونسالو إيناسيوا، جواو كانسيلو

في خط الوسط: برونو فيرنانديز، دانيلو بيريرا، أوتافيو دا سيلفا

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، رفائيل لياو

تذاع أحداث مباراة منتخب البرتغال ضد نظيره منتخب البوسنة والهرسك عبر قناة بي إن سبورتس 1 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات تصفيات اليورو 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 نايل سات

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تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 عرب سات

التردد: 11547.

القمر الصناعي: عرب سات.

الإستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز 27500.

ما هو ترتيب مجموعة البرتغال في تصفيات اليورو 2024؟

البرتغال، 21 نقطة

سلوفاكيا، 13نقطة

لو كسمبورج، 11 نقطة

البوسنة والهرسك، 9 نقاط

أيسلندا، 7 نقاط

ليشتنشتاين، دون نقاط