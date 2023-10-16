نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رونالد كومان يعلن تشكيل هولندا الرسمي لمواجهة اليونان في تصفيات اليورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي الأول لكرة القدم تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره اليونان مساء اليوم الأثنين 16 أكتوبر 2023، فب الجولة الثامنة من تصفيات اليورو 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

تشكيل هولندا الرسمي لمواجهة نظيره اليونان في تصفيات اليورو 2024

في حراسة المرمي: بارت فيريروجن

في خط الدفاع: لوتشاريل جيرترويدا، فان دايك، ناثان أكي

في خط الوسط: دينزل دومفريس، ماتيس فيفر، تيجاني راينديرز، كويليندشي هارتمان

في خط الهجوم: ستيفن بيرجوين، تشافي سيمونز، فوتر فيغورست

تذاع أحداث مباراة منتخب هولندا ضد نظيره منتخب اليونان عبر قناة بي إن سبورتس 2 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات تصفيات اليورو 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قنوات بي ان سبورت النايل سات:

التردد 11055.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي أو H.

معامل التصحيح 3/4.

بي ان سبورتس على قمر عرب سات:

تردد القناة 12379

معامل الاستقطاب افقي

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 3/4

ما هو ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات اليورو 2024

فرنسا، 18 نقطة

اليونان، 12 نقطة

هولندا، 9 نقاط

ايرلندا، 3 نقاط

جبل طارق، دون نقاط