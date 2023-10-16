نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيمبا في الدوري الأفريقي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتظام ثلاثي الفريق رامي ربيعة وكريم نيدفيد وصلاح محسن في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.
انتظام ثلاثي الفريق رامي ربيعة وكريم نيدفيد وصلاح محسن في التدريبات الجماعية
وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن ربيعة تعافى تمامًا بعد إجراء جراحة بسيطة بسبب خراج في باطن القدم، وأصبح جاهزًا للمشاركة في المران الجماعي بشكل طبيعي.
وأوضح أن كريم نيدفيد أنهى برنامج العلاج الطبيعي الذي خضع له على مدار الفترة الماضية، تمهيدًا لتواجده في المباريات وفقًا لرؤية الجهاز الفني.
وأشار إلى أن صلاح محسن خضع لفحص طبي أكد تعافيه وجاهزيته للتواجد في المباريات بشكل عادي، ومن ثم تم الدفع به في مران اليوم.
ويستعد الفريق للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا المقرر لها يوم الجمعة القادم، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.