انت الان تتابع خبر زوجه حارس المغرب ياسين بونو تخطف الأنظار وتسحرها بجمالها الطبيعي وبدون مكياج. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد حصول المنتخب المغربي على المركز الرابع في كأس العالم تساءل الكثيروت عن حياة حارس المرمى ياسين بونو الذي قدّم أداءً رائع وتبيّن أنه متزوج ولمن لا يعلم فان زوجة ياسين بونو مغربية الجنسية ومن مدينة سطات واسمها إيمان، وتبلغ من العمر 30 عاماً

التقى الثنائي لأول مرة في فريق الوداد البيضاوي، وبدأت قصة حبها قبل ان يتزوجا في عام 2012. أنجبا طفلهما الوحيد وانتقلا الى اسبانيا بعد ان تلقى عرض عمل اذ انه حارس مرمى نادي اشبيلية.

التقى الثنائي لأول مرة في فريق الوداد البيضاوي، وبدأت قصة حبها قبل ان يتزوجا في عام 2012. أنجبا طفلهما الوحيد وانتقلا الى اسبانيا بعد ان تلقى عرض عمل اذ انه حارس مرمى نادي اشبيلية.