نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. لوكاكو يقود هجوم منتخب بلجيكا ضد السويد في تصفيات اليورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن دومينيكو تيديسكو المدير الفني للمنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره منتخب السويد مساء اليوم الأثنين 16 أكتوبر 2023، فب الجولة الثامنة من تصفيات اليورو 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

تشكيل بلجيكا الرسمي لمواجهة السويد في تصفيات اليورو 2024

في حراسة المرمي: ماتز سيلس

في خط الدفاع: تيموتي كاستاني، فوت فايس، جان فيرتونجن، آرثر نيكولاس

في خط الوسط: أوريل مانجالا، يوري تيليمانس، يانيك كاراسكو

في خط الهجوم: شارل دي كيتيلير، روميلو لوكاكو، يوهان باكايوكا

ما هو ترتيب المجموعة السادسة في تصفيات اليورو 2024

بلجيكا، 16 نقطة

النمسا، 16نقطة

السويد، 6 نقاط

أذربيجان، 4 نقاط

إستونيا، نقطة واحدة