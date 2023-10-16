منتخب مصر يتعادل بعشرة لاعبين أمام الجزائر وديا في مواجهة مثيرة بالإمارات

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب الجزائر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما على ملعب محمد بن زايد فى الإمارات ضمن المباريات الاستعدادية لتصفيات كأس العالم 2026 وكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

منتخب مصر يتعادل بعشرة لاعبين أمام الجزائر وديا

وكان منتخب مصر استطاع التسجيل عن طريق حمدي فتحي فى الدقيقة 62 من زمن المباراة من صناعة علي جبر.

ثم فى نهاية المباراة ومع ضغط جزائري استطاع الخضر من تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب إسلام سليماني.

وكان المنتخب الوطني تم طرد منه اللاعب محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد تدخل عنيف على توبة لاعب المنتخب الجزائري.

ويذكر أن المنتخب الوطني استطاع الفوز أمام منتخب زامبيا ضمن مباريات معسكر أكتوبر ثم تعادل أمام منتخب الجزائر.