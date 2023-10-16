نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "4 أيام تفصلنا عن الرحلة".. حساب الأهلي يستعد لدوري السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استعد حساب النادي الأهلي في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك باقتراب المباراة الأولى لدوري السوبر الافريقي.

وكتبت الصفحة الرسمية 4 أيام تفصلنا عن بداية رحلة الدوري الإفريقي:"مغامرة جديدة تنتظرنا في الملاعب الإفريقية" مع صورة لهدف افشة قي نهائي القرن.



مواجهة منتظرة أمام سيمبا التنزاني

ويستعد الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيمبا التزاني في دور ربع النهائي والتي ستقام الجمعة المقبلة على ملعب دار السلام في تنزانيا.

بينما يحل سيمبا التنزاني ضيفا على حساب الأهلي في الرابع والعشرون من الشهر الجاري على استاد القاهرة.



وينتظر المارد الأحمر مواجهة صن داونر أبو بتروأتليتكو في تخطي دور ربع النهائي أمام الفريق التنزاني.